Il Comune premia Fabio Mollo. Il regista sceglie Oppido per presentare “The Third Island”.

Nel suggestivo scenario del Cortile del Palazzo Grillo di Oppido Mamertina l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Giannetta ha presentato “Azzurra Film Festival”, la rassegna curata dallo sceneggiatore Emiliano Chillico che si terrà ad Oppido il 27 e 28 Agosto. L’evento ha avuto come ospite d’onore Fabio Mollo, regista del pluripremiato film “Il Sud è niente”.Fabio Mollo, reggino di 34 anni, è considerato uno dei registi italiani di maggior talento su cui il cinema sta puntando gli occhi. Il suo film, selezionato, tra l’altro, al Festival di Berlino, al Toronto International Film Festival e al Festival Internazionale del Film di Roma, racconta la storia di chi non si rassegna al concetto che al Sud non ci siano possibilità e reagisce a un abbandono che sembra obbligato, scegliendo di restare nella propria terra per costruire la propria vita. Il film, girato nel capoluogo reggino sta diventando un manifesto dell’affermazione delle potenzialità del Sud, che si coglie soprattutto nella forza dei giovani che si vogliono mettere in gioco contro ogni forma di omertà e rassegnazione.Alcune scene del film sono state proiettate sul muro della corte interna del Palazzo Grillo dopo il documentario “Tragedia di Ferragosto del 1966” che ebbe come tristissima protagonista proprio la cittadina di Oppido Mamertina. La serata, curata in ogni dettaglio da Emiliano Chillico, si è poi conclusa con la consegna di una targa a Fabio Mollo da parte del Sindaco Giannetta.”Sono contento ed onorato di avere un regista del calibro di Fabio Mollo qui nella nostra Oppido – dichiara il Sindaco Giannetta – Il Sud non è niente, anzi il Sud, o meglio la gente del Sud, ha sempre dato prova di grandi capacità e grandi potenzialità, così come dimostra Fabio. Il Sud può dunque rialzare la testa e proiettarsi al futuro con le migliori aspettative. In tal senso un ruolo determinante è rivestito dai politici, che hanno l’obbligo morale di avviare un confronto costruttivo con chi dimostra di avere, così come Fabio Mollo, grandetalento e potenzialità. Bisogna inoltre prestare maggiore attenzione e rendere i dovuti omaggi a chi tiene alto il nome della nostra bella terra di Calabria in giro per il mondo”.In questa direzione la proposta dell’Amministrazione comunale di collaborare ed attivare un percorso di supporto alle idee ed iniziative di Fabio Mollo: “Seppur nelle contenute risorse e possibilità, desideriamo fare rete e sposare proposte da cui, siamo sicuri, possiamo immaginare una crescita culturale e una concreta valorizzazione delle nostre potenzialità”.Accolto con entusiasmo l’invito del Sindaco, il regista ha poi illustrato il progetto di ricerca nazionale “The Third Island Ag ’64 ’94 ’14”, già esposto all’interno della sezione Monditalia della 14a Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, che prevede la realizzazione di un ciclo annuale di attività ed eventi a Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere una riflessione storica ampia e interdisciplinare in materia di grandi opere in Italia. Questo alla luce di importanti anniversari (1964, 1994, 2014). La Calabria diventa il movente e il campione emblematico per un’analisi dello stato contemporaneo del paesaggio inteso non solo in senso fisico ma antropologico del termine. Il progetto di ricerca nasce in relazione al 50° anniversario dell’avvio dei lavori per il tronco A3 Salerno-Reggio Calabria (1964) e al 20° anniversario dell’apertura del porto di Gioia Tauro (1994), entrambi residui incompleti del “Pacchetto Colombo”. Le attività riguarderanno la fotografia, il cinema, l’architettura, la letteratura e il giornalismo.L’obiettivo del workshop di cinematografia è di raccontare il territorio calabrese con l’occhio e la visione di diverse persone e realizzare un prodotto audiovisivo, il tutto diretto dall’esperienza del regista reggino. Ai partecipanti è richiesto di sviluppare tra settembre e novembre una ricerca libera che verrà discussa e analizzata con il regista reggino durante una serie di lezioni e incontri-tavole rotonde a cadenza mensile. A seguito delle ricerche svolte, nel mese di dicembre verranno effettuate le riprese per passare poi alla fase di montaggio e realizzazione di un elaborato cinematografico che verrà proiettato al termine della sezione cinema e verrà inoltre inserito nei canali di distribuzione della Biennale di Venezia.“Questo workshop – ha concluso il Sindaco Domenico Giannetta – è un’importante occasione per i giovani calabresi che, spero, possano seguire le orme di Fabio Mollo”.