Il “Distretto 2100 Campania Calabria” del Rotary alla scoperta dell’Aspromonte.

Il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino, ha accompagnato nei luoghi più “integri” e affascinanti della nostra montagna, il Governatore ed il Prefetto del Rotary “Distretto 2100 Campania – Calabria”, rispettivamente Prof. Giancarlo Spezie e Dott. Renato Colucci, presenti in Calabria per una serie di eventi rotariani.Alla giornata dedicata all’Aspromonte, hanno partecipato il Presidente del Club Rotary “Melito P.S. Area Grecanica – Capo Sud, Ing. Pasquale Melito, il vicepresidente Giuseppe Benavoli ed il segretario esecutivo Antonino Pansera: la sezione grecanica continua nel suo impegno rivolto alle tematiche ambientali.Il Presidente Bombino ha condotto le Autorità Rotariane presso i suggestivi luoghi della “Vallata delle grandi Pietre”, illustrando la storia, le tradizioni e la cultura plurisecolare di una montagna che “trasferisce” in ogni suo intimo aspetto i segni delle epoche grazie a cui consegna e conserva un altissimo livello di biodiversità.Bombino ha inoltre posto in rassegna la politica ed i progetti che l’Ente Parco ha messo in campo per la tutela e la sostenibilità ambientale.Le autorità rotariane e il presidente Bombino, hanno infine sancito i termini di un’intesa per avviare un percorso comune che guardi alla tutela della natura come unico obiettivo perseguibile. awebsite