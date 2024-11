Il fascino e l’eleganza della Clutch

di Maria Carmela Di Marte – È ormai diventato l’accessorio indispensabile delle nostre serate, quello che ci costringe a dimezzare se non eliminare del tutto, la maggior parte delle cose che al pari di Mary Poppins, giornalmente teniamo nelle nostre Shopping Bag. Si tratta della Clutch, una borsa di così minute dimensioni che può essere stretta tranquillamente in una mano. Inizialmente utilizzata come borsa da sera, viste le molteplici particolarità apposte su di essa, è oggi diventata protagonista indiscussa anche degli outfit da giorno. La sua particolarità sta appunto nella possibilità di inserire al suo interno pochissimi elementi dell’universo femminile e il che risulta un’ardua sfida per la maggior parte delle donne, che dal termine “essenziale” badano bene di stare alla larga. L’universo delle clutch è molto vasto, perché ve ne sono in monocolore, in multicolor, di pelle, ricoperte di svarovsky, di perle, di borchie. Insomma, su una clutch vi è tutto ciò che ama una donna.Alexander McQueen rimane il leader indiscusso delle Clutch, con le sue creazioni che di sobrio hanno ben poco. Ha infatti proposto per la collezione autunnale delle Knucklebox clutch corte con ricami di fiori e perle su una base di raso di seta e tulle; anelli con angeli e Skull con cristalli Swarovski e dettagli in ottone dorato. Ed anche clutch in pitone dipinto a mano con anelli decorati con cristalli Swarovski e dettagli Skull ‘Glory’ ed interno in nappa. Intramontabile rimane anche la sua Box clutch Skull in pelle con borchia e anello, con all’interno una tracolla a catena removibile, e la chiusura con dettaglio Skull e cristalli Swarovski.Per chi invece ama la semplicità, vi è la classica clutch in pelle con cinghia a bracciale di Valentino, Mentre Chanel ha esordito con la Chanel Perfume Bottle Clutch , realizzata con un mix di plastica tessuto e metallo. Una riproduzione fedele del classico profumo, ad oggi la clutch più richiesta tra le fashion victim dell’alta moda.Una giovane scoperta italiana è Benedetta Bruzziches che a soli 27 anni è diventata la racconta storie delle borse, con le sue clutch intellettuali a forma di libro o in pelle e tessuto colorato, fatte di fantasie floreali sta spopolando sul web e sulle riviste di moda più influenti.Che sia eccentrica, semplice, elegante o preziosa la clutch che indossiamo, possiamo stare certi che rispecchierà la nostra personalità e racconterà la nostra storia, perché come afferma questa giovane designer: a cosa servirebbero le borse se non a contenere storie!