Il Mercatone R campione del I Torneo “Juppiter Service e Legalità” ma la vincitrice assoluta è la solidarietà.

E’ il Mercatone R la squadra vincitrice del I torneo di calcio a 5 “Juppiter Service e Legalità”, organizzato dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria e dal Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria. Secondo posto per i Falchi (composti dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza e da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura), mentre ad aggiudicarsi il terzo posto è la squadra dei Ordine dei Geometri, che ha avuto la meglio sulla rappresentativa dell’Avis.Nell’intervallo tra le due partite il momento più significativo della manifestazione con l’esibizione fra gli “Artisti reggini”, capitanati da Alfredo Auspici e Pasquale Caprì, e una rappresentativa delle formazioni che hanno preso parte al torneo, con la partecipazione straordinaria di oltre 40 ragazzi dell’Agedi e degli Special Olympics.Premi speciali sono stati assegnati a Giuseppe Praticò del Mercatone R come capocannoniere e a Orazio Gervasi sempre del Mercatone R come miglior portiere; alla rappresentativa dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati è andato il premio squadra fair play ed infine a Ivan Pastetti dei Geometri quello di giocatore fari play. Nel corso della cerimonia di premiazione è stata inoltre consegnata una targa ricordo a tutte le altre squadre partecipanti: Magistrati e Carabinieri, Informatori Scientifici, Medici, Commercialisti, Rotaract, Agifar e Kiwanis Juppiter.Nel corso della serata, si è tenuta anche l’estrazione della lotteria di beneficenza collegata al torneo, il cui ricavato é stato devoluto all’Agedi reggina.I Presidenti dei due club, Francesco Garaffa e Marisa Tiziano, insieme al consigliere regionale Tilde Minasi, madrina della serata, hanno consegnato una targa ricordo ai responsabili dell’AGEDI, evidenziando come “sia le somme raccolte, sia la possibilità stessa della realizzazione di tutto il torneo e delle finali siano state il frutto della generosa e preziosa collaborazione di tutte le 12 associazioni iscritte al torneo”.