Il metal gotico seduce anche Reggio: Seventeenth Friday in concerto

La nota band gothic metal terrà sabato 7 febbraio un concerto presso la sede della Gilda degli Artisti.Si chiamano Melus (chitarra e seconda voce), Meel (basso), Isabel (voce) e Doll (batteria). Insieme formano i Seventeenth Friday, la band gothic metal che tornerà sulla riva dello Stretto per un concerto presso la House of BaK (sede della Gilda degli Artisti) che promette grande atmosfera.La band, attiva dal 2012, dopo aver pubblicato i singoli “Werevolves” e “Last Second”, cliccatissimi sul web, inizia così da Reggio una prima tappa di quello che sarà il suo nuovo tour in vista dell’album che è in fase di ultimazione.”Prepariamoci ad una serata dai toni molto intensi” ha commentato il BaK, capo-gilda della Gilda degli Artisti “I Seventeenth Friday sono l’esempio di tanti talenti che, con la loro energia, stanno raggiungendo un pubblico sempre più vasto.

Nella Sala Sud della struttura continua la mostra permanente di Arte Visita, “Portals”, che per l’occasione si accorderà al tema della serata proponendo delle opere dalle sfumature noir.

La Gilda si conferma spazio cittadino in cui diverse arti e diversi stili possono incontrarsi, grazie ad ogni nuovo iscritto e ogni nuova partecipazione stiamo creando adesso quello che abbiamo sognato per tanto tempo sui social e nelle discussioni al bar, invitando tutti a fare parte ed aiutare a crescere questo nuovo capitolo della storia cittadina.”Sabato 7 febbraio i Seventeenth Friday in concerto. E’ possibile avere maggiori informazioni tramite il sito internet della Gilda www.gildaartisti.org e relativi contatti ai social network.