Il Ministro della Salute Grillo a Reggio Calabria: “Situazione ai confini della realtà”

Il ministro della Salute Giulia Grillo oggi ha fatto visita ad alcuni ospedali in provincia di Reggio Calabria, Locri e Polistena tra le strutture visitate.

“La grave condizione della sanità calabrese è ormai sotto gli occhi di tutti e i cittadini onesti non lo meritano. L’intento comune è di superare il decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori, una legge che noi riteniamo abbia alcune importanti lacune. Ho chiesto l’appoggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di altri ministri per presentare un decreto a favore della sanità calabrese, per aiutare i cittadini e affinché non sia più la sanità indegna di questo Paese”, le parole del ministro Grillo.