Il Miramare è pronto a rinascere. La ricetta del direttore Marra

È lui che la sera da 5 anni nel suo programma radiofonico “Voices” su Radio Touring 104.4 intervista almeno tre ospiti a puntata, 3 volte alla settimana. Dopo l’incarico per Benvenuto Marra di Direttore Generale del Grande Albergo Miramare di Reggio Calabria è Citynow a porgergli qualche domanda.

Caro Benvenuto sei un famoso speaker radiofonico sul territorio reggino, ma chi ti conosce bene sa che dal 1992 al 2012 sei stato un manager bancario di importanti gruppi come Monte dei Paschi di Siena e Banca Intesa. Quali sono gli obiettivi personali da raggiungere, grazie al tuo bagaglio esperienziale?

L’obiettivo personale è mettere al servizio di questo importante progetto tutto quello che conosco del settore, quello che riguarda il management bancario dal punto di vista finanziario ma soprattutto in termini di sviluppo marketing, perché voglio e vogliamo, assieme alla SGS, che questa struttura ritorni allo splendore che c’era un tempo e magari anche riuscire a portare qualche altra miglioria.

Quali sono le tempistiche per avviare le attività?

Bella domanda! Le tempistiche non dipendono da noi ma dai permessi che ci devono dare, perché il bene è sottoposto a vincolo e per cui dobbiamo dialogare con la sovrintendenza, sperando che ci forniscano progetti e autorizzazioni il più presto possibile.

Ma perché, secondo te, la SGS ha deciso di dedicarsi a questo bene con un contratto di locazione per 15 anni al prezzo esoso di 301milla euro annui?

La SGS ha opere in tutto il mercato nazionale ed oggi è arrivato il momento di pensare per la SGS di investire sul territorio reggino, perché Bruno Martorano è di Reggio Calabria, cosi come la madre e la sorella e di conseguenza hanno pensato bene di impiegare capitale anche qui in città e mettere a disposizione le loro comprovate capacità imprenditoriali, che sono sotto gli occhi di tutti. La società è fondamentalmente un’impresa di pulizie con un fatturato sostanzioso, che vanta clienti importanti come la metropolitana di Roma, il comune di Roma Capitale, il Ministero dell’interno, Poste italiane e varie banche .

Sei fiero di questo incarico?

Di questo incarico sono entusiasta, lusingato e molto grato alla SGS, Società gestione servizi Srl, nella persona di Bruno Martorano, che mi ha dato fiducia anche se non ci conoscevamo. Con lui ci siamo incontrati per parlare di comunicazione e poi è nata una certa alchimia tra le due teste ed ora siamo qua e viaggiamo su due binari paralleli: su certe cose la pensiamo in maniera uguale, anzi direi su quasi tutto.

Che tipo di attività o eventi volete sviluppare in questa struttura?

Il Miramare tornerà alla sua funzione principale che è quella di hotel, quindi sicuramente eventi culturali ci saranno, però non è quello il core business. Il core Business è, invece riportarla ad una struttura ricettiva che offra più servizi possibili, perché l’obiettivo è incentivare il turismo soprattutto destagionalizzato. Si faranno sicuramente ricevimenti, matrimoni, cresime, battesimi e ci sarà anche una sala convegni.

Benvenuto Marra, a Reggio Calabria sei anche conosciuto come partner artistico del bravissimo imitatore-showman Pasquale Caprì. Pensi che il Miramare diventerà anche sede di spettacoli?