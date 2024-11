Il Museo Archeologico Nazionale di Crotone presenta Kroton, il calendario 2015 del Museo

Come già avvenuto lo scorso anno, anche per il 2015 il Museo Archeologico Nazionale di Crotoneha realizzato un calendario che vuol essere segno tangibile di apertura alla città da parte di unasua importante istituzione culturale. Come nella precedente edizione, un preciso filo conduttoresottende alla scelta delle immagini di reperti dalle proprie collezioni, che accompagneranno ilpassare dell’anno mese dopo mese. Realizzato grazie alla generosa collaborazione del maestroorafo Michele Affidato, il calendario accosta infatti preziose antichità a gioielli di artigianatocontemporaneo, offrendo così un assaggio delle ricchissime potenzialità di un Museo che puòsenza dubbio ritenersi fra le principali realtà del futuro Polo Museale della Calabria, dal qualeripartire sulla strada di una rinascita culturale e di un effettivo sviluppo turistico per un territorio indifficoltà