Il neodirettore delle Poste incontra il presidente di Confindustria Reggio Calabria

Il neodirettore della filiale reggina di Poste Italiane, Pasquale Ragozzino, ha ricevuto questa mattina nella sede di via Miraglia il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea. Si è trattato di un incontro cordiale che ha consentito di avviare un proficuo dialogo tra il nuovo responsabile sul territorio dell’azienda pubblica e il massimo rappresentante degli industriali della provincia. Poste Italiane, tra l’altro, è una delle società più rilevanti, in termini di numero di addetti e di fatturato, tra le associate a Confindustria Reggio. Una circostanza che evidenzia l’importanza strategica della relazione istituzionale con l’associazione di via Torrione. Proprio di questo si è parlato nel breve ma positivo incontro che ha avuto un taglio prettamente operativo. Poste Italiane, ha evidenziato Ragozzino, è pronta a mettere a disposizione del mondo imprenditoriale reggino una vasta gamma di servizi che possono anche essere studiati “su misura” in funzione delle esigenze delle singole aziende, non solo nel core business dei servizi postali, ma anche nei settori della logistica e del credito. Cuzzocrea, da parte sua, ha rimarcato la piena disponibilità di Confindustria ad aprire il proprio network di aziende a un soggetto istituzionale che, in un momento di grave crisi come quello che stiamo attraversando, può contribuire concretamente a sostenere le realtà imprenditoriali reggine. Il presidente degli industriali si è detto certo che il rapporto con Ragozzino proseguirà nel solco delle positive relazioni già avviate con i suoi predecessori alla guida delle Poste.