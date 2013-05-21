The Wolverine: L’immortale
In attesa di luglio, The Wolverine 'L'Immortale' si preannuncia come il film che potrebbe riscrivere la storia del celebre X-man
21 Maggio 2013 - 20:01 | di Redazione
In Italia, il titolo The Wolverine è stato modificato aggiungendo il sottotitolo “L’immortale” e rimuovendo l’articolo inglese. Logan, l’X-man con gli artigli in adamantio e il super fattore rigenerante, è famoso per i suoi frequenti e violenti attacchi di furia.
Annunciato a novembre 2010, il film originariamente doveva essere diretto da Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Wrestler, Il Cigno Nero), ma a seguito di una serie di eventi, la regia è passata a James Mangold (Walk the Line, Ragazze Interrotte).
Trama e Aspettative
La trama di The Wolverine si ispira a una miniserie a fumetti di Chris Claremont e Frank Miller, dove Wolverine viaggia in Giappone alla ricerca del suo grande amore perduto, Mariko Yashida, e si scontra con La Mano, un’antica setta di guerrieri ninja. Questo capitolo ha il compito di far dimenticare il deludente X-Men le origini – Wolverine.
Il trailer recentemente pubblicato ha generato positive aspettative. Fidiamoci di Mangold e incrociamo le dita in attesa del rilascio del film a luglio, sperando si tratti del riscatto cinematografico di Wolverine che tutti desideriamo.
Non chiediamo altro che un buon film su Wolverine.
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