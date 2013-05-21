The Wolverine: L’immortale

In Italia, il titolo The Wolverine è stato modificato aggiungendo il sottotitolo “L’immortale” e rimuovendo l’articolo inglese. Logan, l’X-man con gli artigli in adamantio e il super fattore rigenerante, è famoso per i suoi frequenti e violenti attacchi di furia.

Annunciato a novembre 2010, il film originariamente doveva essere diretto da Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Wrestler, Il Cigno Nero), ma a seguito di una serie di eventi, la regia è passata a James Mangold (Walk the Line, Ragazze Interrotte).

Trama e Aspettative

La trama di The Wolverine si ispira a una miniserie a fumetti di Chris Claremont e Frank Miller, dove Wolverine viaggia in Giappone alla ricerca del suo grande amore perduto, Mariko Yashida, e si scontra con La Mano, un’antica setta di guerrieri ninja. Questo capitolo ha il compito di far dimenticare il deludente X-Men le origini – Wolverine.

Il trailer recentemente pubblicato ha generato positive aspettative. Fidiamoci di Mangold e incrociamo le dita in attesa del rilascio del film a luglio, sperando si tratti del riscatto cinematografico di Wolverine che tutti desideriamo.