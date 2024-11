Non perderti il “Panini Tour 2013” a Reggio Calabria!

Per tutti gli appassionati delle figurine dei “Calciatori”, una tappa imperdibile del “Panini Tour 2013” si terrà domani, 9 febbraio, al Centro Commerciale “Porto Bolaro” (Via Nazionale San Leo, SS 106) dalle 10:30 alle 19:30. Questo evento promozionale è dedicato al lancio dell’album “Calciatori 2012-2013”, la 52a edizione della famosa collezione di figurine sul Campionato di Calcio italiano.

Attività e Intrattenimento per Tutti

Giovani animatori accoglieranno il pubblico, intrattenendo bambini e ragazzi con giochi e concorsi a premio. Sarà possibile anche scambiare figurine tra collezionisti e con gli addetti della Panini, grazie ad un modulo apposito per scambiare fino a 10 figurine. Inoltre, i partecipanti potranno prenotarsi online per ritirare le figurine richieste direttamente allo stand, ricevendo uno speciale badge personale.

Nuove Raccolte e Premi

Oltre all’album dei calciatori, sarà presentato anche “Zampe & Co. 2012-2013”, la nuova raccolta di figurine sugli animali, con giochi a premio e distribuzione di album e figurine in omaggio. La collezione “Calciatori 2012-2013” include figurine sui giocatori di Serie A e B, Lega Pro I e II divisione, Serie D e Serie A femminile, oltre a sezioni speciali come “Campionato Primavera” e “Lo Show dei Gol”.

Non mancherà una grande operazione a premi “Calciatorincampo”, dove inviando le bustine vuote della raccolta si potrà partecipare all’estrazione di abbonamenti a squadre di Serie A per il Campionato 2013-14 e di palloni ufficiali Nike della Serie A. Enti e organizzazioni a scopo sociale potranno ricevere kit per allestire campi da calcio, con la possibilità di vincere anche campi da calcio a 5 in erba artificiale.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.calciatoripanini.it o seguite l’evento sui social network attraverso la pagina Facebook Calciatori Panini e l’app gratuita per smartphone.