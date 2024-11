Il Parco Ecolandia di Reggio Calabria dedica le festività a bambini e famiglie.

In questi giorni, in cui c’è più tempo da dedicare ai propri affetti ed al tempo libero, il Parco Ecolandia propone un nuovo modo di trascorrere le feste: è infatti dedicata interamente alle famiglie, ai bambini, ed in genere a chi ha voglia di stare all’aria aperta la proposta di un’intera giornata al Parco: Ecolandia infatti resterà aperta durante le feste natalizie e per i primi giorni del nuovo anno per accogliere famiglie e visitatori che vogliono trascorrere queste vacanze all’insegna della Natura e della Scienza. Giochi ed animazione per i più piccoli con i gruppi Giocolareggio e Pagliacci Clandestini, la Mostra di Leonardo da gustare con tranquillità con la competente illustrazione delle guide, e, per chi dovesse decidere di restare anche a pranzo o a cena, il primo eco ristorante della città è pronto ad accogliere con un mare di novità e prelibatezze.



Orari di apertura: dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Giorni di chiusura: 24 – 25 – 26 Dicembre; 1 Gennaio



Dal 27 al 30 Dicembre e dal 2 al 5 Gennaio.

– Ogni giorno, per tutto il giorno, intrattenimento e giochi e alle 11:00 e alle 16:00 spettacoli.

– La Mostra de “Le Macchine di Leonardo da Vinci” visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, con visite guidate alle 10:30, 12:00, 15:30 e 17:30 e gli interessantissimi Laboratori didattici.



Sabato 27 Dicembre: “Cena&Teatro” – Presso L’atTrattoria Eco Ristorante

L’URLO DEI VINTI, racconto tragicomico dell’Unità d’Italia.

In scena Salvatore Neri e Sergio Colica.

Inizio cena ore 21:00 – Inizio spettacolo ore 22:30, non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. Info e prenotazioni 338/9897738.



Domenica 28 Dicembre e 4 Gennaio: Le Domeniche del Gastretto.

Sarà possibile acquistare prodotti agricoli di vicinato e degustare primizie e prodotti tipici locali, genuini e di agricoltura biologica.

Artigiani, designer, artisti del riuso presentano le attività che svolgono sul territorio.

Per la prima volta sarà presente il Mercatino delle Pulci, nella piena filosofia del riuso e della sostenibilità



Domenica 28 Dicembre 2014

L’atTrattoria Eco Ristorante propone il Pranzo per famiglie (offerta dedicata a nuclei familiari con bambini piccoli). Con Menù dedicato ai bambini bilanciato, semplice e genuino e Menù per adulti.

Saletta dedicata ai bambini con servizio di babysitting ed animazione con giochi e proiezioni video.



SPETTACOLI PER BAMBINI:



Sabato 27 dic

– ore 11.00 a cura dei GIOCOLEREGGIO

– ore 16.00 a cura dei PAGLIACCI CLANDESTINI



Domenica 28 dic ore 11.00 e 16.00 a cura dei PAGLIACCI CLANDESTINI



Lunedì 29 dic ore 11.00 e 16.00 a cura dei GIOCOLEREGGIO



Vi aspettiamo!