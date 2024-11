Il parco Ecolandia partecipa alla “Giornata nazionale delle famiglie al museo – FAMU2015”

Il Parco Ecolandia aderisce al progetto “FAMU 2015”, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, giunta alla sua terza edizione, che si svolgerà domenica 4 ottobre. L’idea generale nasce nell’ottica di valorizzare, in tutta Italia, la didattica museale pensata per le famiglie con bambini.

Sposando l’intento di rendere accessibile ed interessanti i luoghi culturali per le famiglie ed i bambini, Ecolandia offrirà gratuitamente la visita alla “Batteria Gullì”, il forte umbertino di fine ‘800 che costituisce il cuore storico e monumentale del parco tecnologico, ludico e ambientale. Dalle 11.00 alle 17.00, ogni ora, una guida condurrà i visitatori a conoscere i dettagli e la complessità di una delle 23 fortificazioni costruite agli albori del ‘900 per difendere lo Stretto di Messina dall’attacco di flotte straniere.

La logica di “Famu2015”, volta ad avvicinare musei e famiglie, è già nel Dna del Parco. Da sempre Ecolandia si sforza di diventare family friendly con una proposta di fruizione attenta alle esigenze delle famiglie. A maggior ragione, in occasione dell’evento di domenica, intende promuovere tale filosofia di accesso alla cultura. Come valore aggiunto della manifestazione Ecolandia ospiterà domenica l’apertura dell’anno sociale della branca Lupetti/coccinelle dell’Agesci che si impegneranno a presentare le proprie attività all’interno delle stanze del Forte prospicienti la piazza d’Armi, realizzando un piccolo Expò gestito dai bambini e aperto agli adulti. Il protagonismo dei bambini e il richiamo all’Expo di Milano diventeranno così altrettanti punti di contatto con la manifestazione che in Italia coinvolgerà decine di musei e siti di interesse culturale.