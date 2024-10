Pranzi domenicali e dj set: il ritorno del Pilone by RARE per una stagione ricca di novità

Dopo un’estate di successo, caratterizzata da serate memorabili e cene indimenticabili sotto il cielo di Reggio Calabria, Il Pilone by RARE è pronto a riaccendere la sua magia anche durante la stagione invernale. Non si tratta solo di un ritorno, ma di una vera e propria evoluzione che promette di sorprendere ancora una volta i suoi ospiti, con un’offerta culinaria variegata e nuove proposte da non perdere.

Il locale, che ha saputo reinventarsi con eleganza e passione, rimane fedele alla sua doppia anima: ristorante e pizzeria, con menù che celebrano tanto la tradizione della carne quanto quella del pesce. Le materie prime di qualità, unite a un sapiente equilibrio tra creatività e autenticità, rendono ogni piatto un viaggio sensoriale unico. Ma le novità non finiscono qui: quest’anno, Il Pilone apre le sue porte anche per i pranzi domenicali, offrendo a tutti l’occasione di vivere un’esperienza gastronomica ricca e variegata anche durante il giorno, all’insegna del relax e della convivialità.

Pranzi domenicali e dj set al Pilone by RARE

Uno degli appuntamenti più attesi è fissato per domenica 13 ottobre, quando le terrazze panoramiche de Il Pilone by RARE offriranno una cornice indimenticabile per un pranzo con vista sullo Stretto di Messina. L’evento prenderà il via alle 12:30 con un’entrée di benvenuto e sarà arricchito dall’accompagnamento musicale dal vivo di UgoRilla & Francesco, creando l’atmosfera perfetta per una domenica speciale. Il pranzo, servito a buffet dalle 13:00, include due primi piatti e una bottiglia di vino ogni quattro persone, al costo di 30 € a persona. Per i più piccoli è previsto un menù baby con pennette al pomodoro, patatine e cotoletta, per garantire un pasto gustoso anche ai bambini.

La giornata proseguirà con intrattenimento musicale: dalle 16:00 in poi, il DJ set di UgoRilla e la selezione musicale di L’Italia che piace trasformeranno il pranzo in un’occasione di festa, con tanta buona musica in un ambiente incantevole.

Su quelle splendide terrazze, affacciate su uno dei panorami più suggestivi di Reggio Calabria, si sono susseguiti decenni di incontri, sapori e storie. Oggi, grazie alla visione dell’imprenditore Giovanni De Marco, il locale sta vivendo una nuova rinascita.

La rinascita del Pilone non è casuale, ma frutto della visione imprenditoriale di Giovanni De Marco, già vincitore di una scommessa importante con RARE, il rinomato ristorante di sushi situato in via Zaleuco, di fronte a Villa Zerbi. In pochissimo tempo, RARE è riuscito a conquistare il cuore di cittadini e turisti, diventando uno dei ristoranti più apprezzati di Reggio Calabria. Il successo di RARE non è dovuto solo alla qualità delle sue specialità di sushi, ma anche ai suoi cocktail unici, che hanno contribuito a creare un’esperienza gastronomica completa e raffinata. Con questo bagaglio di esperienza e successo, De Marco è pronto a scrivere un nuovo capitolo con Il Pilone by RARE, unendo tradizione, innovazione e una vista mozzafiato sullo Stretto.

