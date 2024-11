Il play Viglianisi alla Vis in prestito dalla Viola.

Un altro tassello di qualità va ad impreziosire il roster della Vis 2014/15. Si tratta del promettente Brandon Viglianisi, play/guardia classe 1994, formatosi nel settore giovanile della Viola, nelle cui fila ha militato la scorsa stagione in Lega Due Silver. Al suo attivo già, nonostante la giovanissima età, vanta esperienze in Dnc con la Cestistica Gioiese e in C regionale con il Botteghelle.Coach D’Arrigo ottiene così quel regista in grado di far tirare il fiato a Zampogna nel corso della stagione.Viglianisi si sta già allenando con la squadra. Ritroverà fra i nuovi compagni Fortunato Barrile, col quale ha condiviso momenti importanti nel settore giovanile della Viola.“Siamo estremamente soddisfatti – ha detto il dg della Vis, Luigi Di Bernardo – di questa proficua collaborazione con la Viola, iniziata la scorsa stagione con il prestito di Barrile e destinata, mi auguro, a proseguire in futuro. Viglianisi è un giovane prospetto molto interessante che ci potrà dare una grossa mano nel corso della stagione. Desidero ringraziare il dg dei nero/arancio Gaetano Condello, convinto che il futuro della pallacanestro passi anche attraverso sinergie positive come quella che abbiamo instaurato con la Viola”. Con l’ingaggio di Viglianisi il mercato dei bianco/amaranto può dirsi concluso. Otto caselle dell’organico sono già complete. All’appello mancano ancora due elementi per completare la rosa. Lo staff tecnico sta valutando alcuni giovani in prova da una settimana con il gruppo. Fra di essi, con ogni probabilità, usciranno i nomi degli ultimi due componenti della Vis 2014/15.