Il primo Silent Party a Reggio Calabria

di Federica Geria – La silent disco sbarca a Reggio Calabria!

Ma di cosa si tratta precisamente? Un particolarissimo evento musicale, durante il quale tutti i partecipanti ascoltano la musica e si scatenano ballando. Fin qui tutto nella normalità, ma la differenza sta nel fatto che non viene utilizzato il classico sistema di altoparlanti, bensì la musica viene trasmessa tramite wireless nelle cuffie che ogni partecipante indosserà. Chi non è munito delle cuffie e osserva da fuori l’effetto sarà quello di una camera stracolma di gente che balla…nel silenzio più assoluto!

Metti pausa al tuo studio e schiaccia play in cuffia: l’unico party silenzioso arriva all’Università Mediterranea, nel fantastico scenario della terrazza della facoltà di Architettura. Due dj, due postazioni e tanta energia, con la partecipazione di Nicodemo Virardi, Federico & Flavio Foti, per tre ore no stop di musica e zero rumore!

Appuntamento all’Università di Architettura il 4 Giugno ore 11:00 per un silent party imperdibile, organizzato da Redbull in collaborazione con Erasmus Student Network Reggio Calabria.

“Indossa le cuffie wireless che ti forniremo il mattino stesso, bevi un Redbull e ricaricati per affrontare al meglio gli esami incombenti!”