Il programma Rai ‘Mezzogiorno in famiglia’ torna in provincia di Reggio Calabria

Caulonia torna protagonista a Mezzogiorno In Famiglia, la storica trasmissione di Rai2 condotta da Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia per la regia di Michele Guardì, con l’obiettivo di vincere la finale e provare ad aggiudicarsi lo scuolabus messo in palio dalla produzione.

Dopo il brillante risultato ottenuto nelle eliminatorie, sabato 11 e domenica 12 maggio i ragazzi cauloniesi sfideranno in un derby tutto calabrese la squadra di Belvedere Marittimo (CS).