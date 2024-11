Il rapper reggino SkorpiOne lancia il mixtape “Punte Di Diamante”

di Federica Geria – Cappello con visiera, pelle tatuata, catena al collo e tanta energia. Classe 1995, Giuseppe Morabito, in arte SkorpiOne, lancia oggi il suo nuovo Mixtape “Punte Di Diamante”.

SkorpiOne, reggino doc e giovanissimo rapper esordiente, racconta a CityNow.it di questo suo nuovo progetto:

“Punte di Diamante nasce a Febbraio, quando andai in studio da Yay Hard (Hrd studio) per registrare una traccia precisa, un pezzo che parla della mia storia, di quando vivevo a Rozzano. Inizialmente doveva essere solamente un singolo inedito da caricare su Youtube, poi, passato un mesetto, scrissi un altro inedito che andai subito a registrare. Da quel momento decisi di mettermi a lavorare per creare un progetto che potesse rispecchiare la mia personalità e il mio modo di vivere. Annunciai l’uscita del mixtape quando uscì il video ufficiale “Stessa sostanza”, girato da Sergio Puglia negli studi di CityNow, che ebbe un ottimo riscontro con il pubblico.”

L’obiettivo nascosto tra le tracce del tuo mixtape?

“Non c’è un messaggio preciso, vorrei solamente che l’ascoltatore si rispecchiasse in alcune delle mie canzoni in quanto alcune parlano del mio passato, altre del mio cambiamento, altre ancora del mio stato d’animo e infine altre sono semplicemente auto-celebrative per non creare troppa monotonia e non fare annoiare l’orecchio di chi ascolta.”

“Punte di Diamante”, un nome di forte impatto che immediatamente suscita curiosità. Da dove nasce la scelta di questo titolo?

“Come tutti sanno, il diamante è una pietra grezza molto preziosa, invece le punte fanno parte delle frecce di un arco, veloci e letali all’impatto. Io interpreto queste punte di diamante, come messaggi per me stesso preziosi come i diamanti e diretti come le punte, e vorrei che colpissero l’ascoltatore. In questo caso, essendo che il primo ascoltatore in assoluto sono stato io stesso, questo titolo l’ho scelto per dare un significato molto personale a un determinato periodo della mia vita.”

Una raccolta di 14 tracce. Brani inediti, testi intensi e ritmi travolgenti. “Punte di Diamante” vanta anche alcune importanti collaborazioni:

“Esatto! Tra i collaboratori, Vacca, un artista molto conosciuto nel mondo del rap, stimato da me e gran parte d’Italia. Oltre al grandissimo rispetto artistico che ho per lui, è nata anche un’amicizia. Abbiamo collaborato al mio nuovo progetto e sono molto soddisfatto dell’uscita di questo brano su una base reggae (traccia n.3 Come voglio). Cresh, un grande amico e artista reggino (traccia n.5 One,Two); Klakat (Brklan), oltre a essere, secondo me, la migliore rapper reggina, è come una sorella. In assoluto uno dei miei brani preferiti di questo mixtape (traccia n.7 Chiediti perché); altre collaborazioni con S.E.M.E (IMozziconi), grande artista giovanissimo, sono felicissimo di aver collaborato per la prima volta con lui in questo progetto, si è rilevato veramente un ottimo potenziale della scena reggina, inoltre, ha un suo piccolo studio di registrazione dove ho registrato gli ultimi brani e sono stato molto soddisfatto dei risultati (traccia n.10 Soltanto passione). Poi Arry, Venis e infine J.O.B (Brklan), otre a essere come un fratello, è uno dei migliori artisti di Reggio Calabria, ora vive a Londra, sono stato molto contento di questa unione a distanza, ha voluto partecipare assolutamente anche lui con questa special track a sorpresa (traccia n.15 Punte di diamante).”

Quale brano rispecchia di più la tua personalità e il tuo estro artistico?

“Il brano si chiama “Ci sarò”, dedicata alla mia donna, Giada. Questa è la traccia del mixtape numero 9, come il giorno che ci siamo conosciuti. E’ il brano che rispecchia di più la mia personalità perché parlo della mia vita di tutti i giorni in 6 mesi di convivenza e mostra il lato della mia vita privata. Rispecchia anche il mio estro artistico perché è proprio Giada che mi da ispirazione a scrivere rendendomi felice giorno dopo giorno.”

SkorpiOne, nato e cresciuto a Reggio Calabria si dichiara fiero delle proprie appartenenze:

“Le mie origini influenzano quasi tutto il mio percorso artistico. Tutti i miei amici che fanno rap sono reggini ed è una cosa molto positiva. Una sorta di gavetta, dove interagisci con i ragazzi, scrivi testi, freestyle, è un grandissimo allenamento per tutti quanti, perché migliori divertendoti con gli amici di tutti i giorni. Posso dire che se sono arrivato a migliorare è grazie a Reggio, tra complimenti, e sopratutto critiche!”

