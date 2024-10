Il rapporto Svimez inchioda i governi nazionali e regionali degli ultimi dieci anni

Il rapporto Svimez 2019 sull’economia del Mezzogiorno è un pugno in pieno stomaco per i calabresi

«Il rapporto Svimez 2019 sull’economia del Mezzogiorno è un pugno in pieno stomaco per i calabresi e per chi si spende ogni giorno sul territorio per provare a difendere il lavoro e i diritti dei lavoratori. Non solo il Sud è a rischio recessione, ma i dati indicano che la Calabria è l’unica Regione del Mezzogiorno a registrare nel 2018 una variazione negativa del Pil dello 0,3%».

Il segretario generale dell’Ugl Calabria Ornella Cuzzupi analizzando il rapporto Svimez, chiama in causa i governi regionali degli ultimi dieci anni e quello attuale in particolare che hanno relegato la nostra Regione a fanalino di coda dell’interno Mezzogiorno d’Italia.

«Le politiche economiche sbagliate degli ultimi anni, i mancati investimenti e lo sfruttamento pessimo delle risorse comunitaria – afferma ancora Ornella Cuzzupi – hanno portato la nostra Regione sull’orlo del baratro. Anche perché la decrescita economica porta con sé la perdita di ulteriori posti di lavoro e l’aumento dell’emigrazione giovanile che ha toccato punte ormai intollerabili. Le partenze più consistenti dal Sud, secondo il rapporto Svimez, avvengono dalle regioni più grandi come la Campania con 31,4 mila unità, la Sicilia con 26,4 mila e la Puglia con 19,6 mila unità; a esse si unisce la Calabria (13,9 mila) che presenta il più elevato tasso migratorio, 4,0 per mille. seguita dalla Basilicata (3,8 per mille) e dal Molise (3,0 per mille)».

