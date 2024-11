“Il cacciatore di meduse” di Ruggero Pegna arriva a Reggio Calabria

ll commovente romanzo “Il cacciatore di meduse” di Ruggero Pegna arriva domani sera anche a Reggio Calabria, alle ore 17.30 presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”. L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Elmar Elisabetta Marcianò. Interverranno, oltre all’autore, Edoardo Lamberti-Castronuovo, assessore per le Politiche Culturali della Provincia, Patrizia Nardi, assessore comunale alla Cultura, Vincenzo Maria Romeo, docente di psicologia sociale presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, l’editore del romanzo Michele Falco. L’ingresso è libero.

“Il palazzo della cultura Pasquino Crupi si rivela una location preziosa per ospitare un libro altrettanto prezioso; la presenza di molti dipinti di enorme valore, insieme a quella dei pittori reggini, offre uno scenario suggestivo unico in cui la presentazione del libro può svolgersi nella sua interezza fatta di drammatica realtà e luminosa speranza, legata ad un filo narrativo che sfiora delicatamente la fiaba”, cosi Elisabetta Marcianò, presidente dell’associazione “LiberArché” e curatrice dell’evento spiega la scelta, “che si è rivelata scelta felice, come ricco di rivelazioni è stato lo stesso racconto, colmo di riflessioni delicate, ma anche precise, taglienti rispetto al momento storico che viviamo”.

“Mi ha sorpreso ritrovare nel romanzo aspetti di una verità impressionante, tra le altre cose, sono direttore di un centro di accoglienza perciò vivo quotidianamente le aspettative, le speranze e gli aspetti drammatici dei migranti”, continua cosi il professore e psichiatra Vincenzo Maria Romeo.

L’incontro reggino, oltretutto, assume un significato particolare, in quanto la città dello stretto e la sua provincia sono spesso al centro di cronache di sbarchi, “porto sicuro” contro l’odio razziale.