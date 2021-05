Il Rotary Club Reggio Calabria Nord, donazioe per l'ICC Catanoso De Gasperi

Essere al servizio della comunità, con lo sguardo rivolto al territorio nostrano e al bene dei suoi cittadini. Questo lo spirito del Rotary Club Reggio Calabria Nord che, sabato scorso, ha omaggiato l’Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi” con la donazione di un supporto carrello per TV.

A consegnarlo nei locali dell’Istituto scolastico è stata l’Avvocato Giuseppina Scali, Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Nord, che si è dimostrata soddisfatta per aver potuto beneficiare con una donazione una scuola che, pur non essendo ubicata nel centro storico cittadino, si prodiga concretamente ed è particolarmente sensibile ai temi dell’accoglienza e dell’inclusione.

Avvio di una collaborazione sinergica e orgoglio per l’Istituto “Catanoso - De Gasperi” che, senza fare rumore, persegue la priorità di mettere l’alunno e i suoi bisogni al centro delle attività educative, accompagnandolo nel suo percorso di crescita.

«Un sentito ringraziamento al Rotary Club Reggio Calabria Nord per il supporto offerto - dichiara il Dirigente scolastico Prof. Marco Geria - nell’ambito di una collaborazione che produrrà sicuramente ulteriori momenti di condivisione e pregevoli spunti educativi».