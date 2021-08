“Il servizio non è buono”, cameriere accoltellato in Calabria

Il cameriere, ferito, colpito in diverse parti del corpo. L’uomo è stato tratto in arresto per tentato omicidio

Non apprezza la qualità del servizio e prima litiga con il personale e il titolare del ristorante, poi ferisce con tre coltellate un cameriere. È accaduto ad Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Gli altri clienti hanno cercato di riportare alla calma l'uomo che, però, recatosi in cucina armato di coltello, ha colpito un cameriere in diverse parti del corpo.

Determinanti sono stati i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dall’Arma per i giorni di metà agosto, che hanno consentito, con diverse pattuglie di “chiudere” il Comune di Isola Capo Rizzuto con un anello di posti di controllo ed eseguire numerose perquisizioni.

All’esito di tale attività è stato ristretto il campo delle ricerche del fuggiasco, un soggetto originario di Isola da tempo residente in Lombardia, il quale nella stessa nottata ha infine preferito costituirsi alla locale Tenenza accompagnato dal proprio legale. Rapidissime le indagini realizzate dai Carabinieri, consistite nel rintraccio e nell’escussione di numerosi testimoni e nell’esecuzione di accurati rilievi tecnico-scientifici.

L’uomo è stato tratto in arresto per tentato omicidio e tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone. Il giovane cameriere è stato ricoverato presso l’ospedale di Crotone per le cure del caso.