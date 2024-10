Il Sindaco della città meneghina Giuseppe Sala, sarà in riva allo Stretto giovedi 21 marzo per una visita presso la Hitachi Rail Italy. Al termine del sopralluogo, Vicesindaco Riccardo Mauro e il Sindaco Sala, incontreranno i giornalisti nel Salone Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro per la conferenza stampa.