Il Sindaco Falcomatà: ‘La città si stringa attorno alla Procura, i reggini onesti saranno la sua scorta civica’

Il sindaco aderisce all'iniziativa Io sto con De Raho e chiede un risveglio della coscienza civica della Reggio onesta e laboriosa di fronte alla criminalità organizzata

«La città si stringa attorno al Procuratore Federico Cafiero De Raho e ai magistrati di Reggio Calabria che stanno svolgendo un ottimo lavoro sul piano della lotta e del contrasto alla criminalità organizzata». E’ quanto dichiara in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’iniziativa organizzata da movimenti e associazioni dal titolo “Io sto con De Raho” in programma questo pomeriggio alle 17:30 a piazza Italia.

«Aderisco convintamente all’iniziativa – ha aggiunto il primo Cittadino di Reggio Calabria – sottolineando l’assoluta necessità che a fianco all’eccellente lavoro portato avanti dalla magistratura reggina sia necessario un risveglio della coscienza civica e sociale da parte di tutta la Reggio onesta e laboriosa. La partecipazione è un dovere di tutti, soprattutto di fronte ad un’emergenza grave e stringente come quella della criminalità organizzata sul nostro territorio».

«Le ultime inchieste portate avanti dalla Procura hanno messo in evidenza come la ‘ndrangheta abbia tentato in questi anni di infiltrarsi all’interno della pubblica amministrazione, accreditandosi attraverso ganci nella politica e nella burocrazia e mirando alla gestione diretta delle risorse. Di fronte a questi biechi tentativi di condizionamento – ha aggiunto il Sindaco – c’è bisogno di una classe dirigente forte ed autorevole, che sappia respingere con forza gli interessi criminali della ‘ndrangheta, promuovendo azioni sinergiche che vedano i cittadini come i primi protagonisti del riscatto sociale di questa terra».

L’appello conclusivo del sindaco