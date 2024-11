Il Sindaco Falcomatà riceve la Società di Ginnastica Ritmica Virtus Reggio

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto festeggiare insieme alla Società di Ginnastica Ritmica “Virtus Reggio” il 20° titolo Nazionale conquistato alle finali Nazionali della F.G.I.che si sono concluse a Pesaro nei giorni scorsi.

La delegazione della Virtus Reggio è stata ricevuta ,quindi , presso la sala dei Lampadari di palazzo S. Giorgio di Reggio Cal., dal Sindaco Falcomatà, dal Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino e dal Consigliere comunale Giovanni Latella che, aprendo l’incontro, ha espresso parole di apprezzamento e di stima per il lavoro serio e qualificato dello staff tecnico e dirigenziale della società Reggina.Il sindaco Falcomatà ha messo in evidenza l’importanza di fare sport in ambiente sano ed ha espresso parole di elogio verso una società sportiva che da quasi 40 anni opera sul territorio reggino contribuendo alla crescita e alla formazione di tante ragazze che nel corso del tempo con i titoli sportivi conquistati hanno portato alto il nome della città di Reggio Calabria. “Complimenti alla Virtus Reggio per l’ennesimo risultato sportivo che da’ lustro alla nostra citta’,perche’ quando si esporta il nome di Reggio Calabria in positivo in Italia e nel Mondo e’ un orgoglio per tutti noi ,e da primo cittadino vi ringrazio perche’ nel nome della squadra voi avete il nome della citta” .

Nella targa consegnata al Presidente della Virtus Reggio Rocco Loprevite, il Sindaco Giuseppe Falcomatà si rivolge” Alle ragazze della Virtus Reggio,che ancora una volta dimostrano il loro grande valore riconfermandosi anche quest’anno Campionesse indiscusse. La loro passione, la loro energia, la loro tenacia sono motivo di orgoglio non solo per la città di Reggio Calabria ma per tutta la Calabria “.

Il Presidente Loprevite, ringraziando per le significative parole espressa dal Sindaco e per l’attestazione di stima nei confronti di una società Sportiva che rappresenta al meglio la città di Reggio al di fuori del contesto locale, consegna a sua volta il gagliardetto storico della Società Ginnastica Virtus Reggio.