Il soffio di Nicola, teatro, musica, danza e pittura a Campo Calabro.

Domani 6 giugno 2014 alle ore 21:30 presso la piazza adiacente la Chiesa Giovanni Paolo II di Campo Calabro, andrà in scena la replica dello spettacolo "Il soffio di Nicola" regia di Santo Nicito.Lo spettacolo, realizzato interamente dalle persone con diversa abilita' frequentanti il centro diurno "Rose Blu" di Villa San Giovanni si apre con la danza dello sciamano Nicola all'interno di singolari stanze. Stanze abitate da persone sole, rinchiuse in gabbie invisibili, trappole isolate. Il soffio potente di Nicola arriva come un terremoto a sconvolgere le esistenze degli inquilini delle stanze permettendo a questi ultimi un aspettato incontro.Un percorso laboratoriale che attraverso il teatro, la musica, la danza, la pittura è stato importante strumento di aggregazione e di socializzazione. Lo spettacolo è stato messo in scena durante la prima edizione del Festival delle diverse abilità "Riciclarte" svoltosi a Ferrara dal 29 aprile al 2 maggio scorso. Il Festival ha visto la partecipazione di 100 persone disabili provenienti da tutto il paese.