Il talento della coppia di ballo di Rafael e Carine approda a Reggio Calabria

di Domenico Suraci – La coppia salsera Rafael e Carine approda a Reggio Calabria per preparare l’assalto al sesto mondiale consecutivo della loro carriera.I due giovanissimi ballerini brasiliani hanno scelto Reggio Calabria per trovare la giusta concentrazione al fine di potersi confermare nel titolo iridato più importante nel mondo della salsa. Rimarranno in riva allo stretto per due mesi durante i quali saranno immersi nel Progetto Salsa di Nino D’amico e Giovanna Marmoro presso la “Colosseum Centro Palestre”. Il mondo della salsa ormai ha coinvolto milioni di persone anche in Italia uscendo dalla nicchia in cui si era rinchiuso per decenni.Trasmissioni come “Ballando con le Stelle” ed “Amici” hanno dato la giusta rilevanza a questo ballo che attrae giovani e meno giovani di tutta Italia.É un fenomeno sociale in piena escalation e Rafael e Carine ne rappresentano l’apice, il meglio di quello che la prestigiosa piazza salsera possa offrire. Si presentano come due ragazzi normali con un sorriso spontaneo e sincero ma quando scendono in pista la loro esplosività sconvolge tutti gli addetti ai lavori. Belli, esplosivi, eleganti e talentuosi e da pochi giorni anche mezzi calabresi… e allora perché non tifare al mondiale Rafael e Carine?