Il Touchè si tinge di giallo per la Festa della donna

Tutto pronto per la Festa della Donna al Touchè di Reggio Calabria. Il locale situato a Pentimele in Via Tirrenica 5 (di fronte il Bingo) si ‘tinge di giallo’ e ha pensato ad una serata speciale per tutti i suoi clienti.

Per l’8 marzo, dalle ore 21, previsto un party a tema anni ’70, con animazione e divertimento assicurato. Per rendere particolarmente ‘gustosa’ la serata, un menù dedicato con fritto misto, pizze a volontà, sgranocchione alla nutella come dolce e bevanda, il tutto a soli 15 euro a persona.

Touchè (locale rinato dalle ceneri del ‘Fashion Db’) prende il nome dalla famosa frase pronunciata dal cavaliere sconfitto a duello, che decretava la vittoria del rivale.

E proprio touché, colpire, é lo scopo del locale sito di fronte il Bingo, che vuole meravigliare il cliente attraverso la cura di ogni particolare dell’evento organizzato, a partire dalle vesti del locale, che si mostra al pubblico totalmente rinnovato, in un relooking sorprendente, in cui coesistono elementi tipici dell’archittettura classica e moderna.

Il Touchè è il luogo ideale per organizzare i tuoi eventi: l’ambiente intimo e raffinato crea l’atmosfera giusta per festeggiare diciottesimi, lauree, anniversari, compleanni, addio al celibato/nubilato, workshop o serate tra amici.

Inoltre, il Lounge Club è composto da personale qualificato che, con professionalità, è in grado di rendere speciale qualsiasi evento, accontentando le richieste di ogni cliente.

Touchè offre anche servizi di pizzeria bio e stuzzicheria, servizio a buffet e ai tavoli su richiesta, Aperitivi, Apericena, Discobar, Animazione, Allestimenti personalizzati e affitto sala.

Prenota il tuo privèe per rendere uniche le tue ricorrenze: Touchè si trova a Reggio Calabria in via Tirrenica n.3

Contatti

Telefono: 392 405 5945 – 0965 886615

Mail: info.eventitouche@gmail.com

Clicca qui per la pagina facebook