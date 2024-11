Il Tour della CGIL fa tappa a Reggio Calabria

Il 19 giugno si terrà a Reggio Calabria una delle tappe del tour della Carta dei Diritti Universali del Lavoro, organizzato da CGIL. Dal 23 maggio al 23 giugno un pullman attraverserà tutta Italia per informare lavoratori, cittadini, studenti, pensionati sulla #sfidaxiDiritti.

Le tappe vedranno il coinvolgimento di alcuni degli artisti sostenitori dell’iniziativa che si esibiranno in un vero e proprio tour che toccherà alcune delle principali piazze italiane.

A Reggio Calabria sarà il calabrese Mimmo Cavallaro a calcare il pullman dei Diritti Universali del Lavoro. Gli artisti che si alterneranno durante tutto il tour sono i Modena City Ramblers, Iskra Menarini, Enzo Avitabile, Tazenda, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Cisco e Ipercussonici. Tutti i concerti del tour sono organizzati da iCompany.

“La Carta dei diritti universali del lavoro rappresenta il quadro giuridico e valoriale di riferimento perché questo cambio di paradigma sia possibile ed efficace. La legge deve garantire diritti fondamentali in capo alla persona, indipendentemente dal lavoro che svolge, sia esso dipendente, parasubordinato, atipico, non standard, precario o autonomo: questa è l’idea nuova e vincente, se si vuole davvero lanciare e vincere la sfida della crescita, della modernità e dell’innovazione, garantendo ai giovani un futuro di lavoro e la realizzazione delle proprie aspirazioni, anziché la realtà odierna fatta di precarietà, disoccupazione e assenza di futuro. La Carta dei diritti universali del lavoro guarda alla realtà di oggi, è strumento fondamentale per riunificare il lavoro, dopo anni di politiche divisive e sbagliate, si propone di dare finalmente attuazione agli articoli 39 e 46 della nostra Costituzione, intende riaffermare ruolo e valore della contrattazione collettiva attraverso la validità erga omnes dei Contratti e la definizione delle regole sulla rappresentanza e rappresentatività.”

Qui tutte le date del tour:

23 maggio 2016 – Treviso – Modena City Ramblers

28 maggio 2016 – Bologna – Iskra Menarini

30 maggio 2016 – Perugia – Enzo Avitabile

31 maggio 2016 – Torino – MauMau

1 giugno 2016 – Milano – Iskra Menarini

4 giugno 2016 – Cagliari – Tazenda

4 giugno 2016 – Aosta – Modena City Ramblers

5 giugno 2016 – Ancona – il Parto delle Nuvole Pesanti

6 giugno 2016 – Genova – Cisco

6 giugno 2016 – Pescara – Modena City Ramblers

9 giugno 2016 – Terni – Modena City Ramblers

10 giugno 2016 – Firenze – il Parto delle Nuvole Pesanti

11 giugno 2016 – Bolzano – Modena City Ramblers

15 giugno 2016 – Potenza – Modena City Ramblers

16 giugno 2016 – Cosenza – Modena City Ramblers

18 giugno 2016 – Forlì – Modena City Ramblers

18 giugno 2016 – Palermo – iPercussonici

19 giugno 2016 – Reggio Calabria – Mimmo Cavallaro

23 giugno 2016 – Benevento – Simone Carotenuto e i Tammorari del Vesuvio