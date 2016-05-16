Il Tour di Ing Challenge all’Università Mediterranea

Un altro evento degno di nota per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria: il 17 maggio, dalle ore 11.00, al Contamination Lab – a metà tra un laboratorio universitario e un incubatore d’impresa dentro l’Ateneo – farà tappa il tour di Ing Challenge, organizzato da Ing Bank e H-Farm, per illustrare agli studenti come diventare startupper attraverso la formazione di imprenditori e docenti universitari.

E’ un tour che scorre per l’Italia e arriva nella nostra città, dopo Torino e Firenze, per sensibilizzare e supportare l’imprenditoria, soprattutto giovanile, in campo digitale; una dinamica opportunità di networking e per mettersi direttamente in gioco attraverso il contest “The Challenge” in cui sarà possibile presentare i propri progetti startup.

Il tema scelto per questa occasione è “Smart City: innovazione e valorizzazione del territorio”.

Si tratta di parole chiave di estrema attualità e rilevanza che puntano a far sviluppare ai giovani soluzioni imprenditoriali originali per gestire efficacemente le città grazie ad un intelligente uso della tecnologia con l’obiettivo di ottimizzare la vita della popolazione.

Altrettanto importante è riscoprire i punti forti e i vantaggi di una città per porli in risalto e sfruttarli positivamente per valorizzare il territorio non solo per il benessere dei propri cittadini ma anche per incentivarne la ricettività.

Al termine del contest, il progetto vincitore potrà partecipare a Ing Challenge Bootcamp: due giornate di training e mentorship presso il campus H-Farm che col proprio programma di accelerazione e i suoi esperti assisterà i ragazzi per perfezionare il progetto e predisporre il pitch da presentare all’investment committee.

Certamente, un evento che non capita tutti i giorni e che chi desidera diventare uno startupper tecnologico non può lasciarsi sfuggire!

Per maggiori informazioni: http://www.clab.unirc.it e http://www.eventbrite.it/e/biglietti-ing-challenge-smart-city-innovazione-e-valorizzazione-del-territorio-25032629268