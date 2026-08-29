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Coppa Italia, Reggina-Digiesse PraiaTortora: i convocati

Amaranto pronti all'esordio: l'elenco completo dei convocati

29 Agosto 2026 - 21:02 | Comunicato stampa

reggina convocati

Sono 25 i convocati di mister Marco Marchionni alla vigilia di Reggina-Digiesse PraiaTortora, valida per il primo turno di Coppa Italia Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 30 agosto allo stadio Oreste Granillo, con calcio d’inizio alle ore 20:30.

Di seguito, l’elenco completo.

Portieri: Lagonigro, Madia
Difensori: De Mori, Fazio, Girasole D., Girasole R., Lancini, Runza, Verduci
Centrocampisti: Abonckelet, Acquadro, Baggi, Franchini, Laaribi, Macrì, Palmieri, Porcino, Rotulo, Specker, Toscano
Attaccanti: Alma, Guida, Jallow, Pellicanò, Reis.

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