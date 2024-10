Il vicesindaco Neri scova un ‘lordazzo’ reggino: “Ma non si vergognano?”

Reggio Calabria e l’emergenza rifiuti, tra i principali problemi da combattere ci sono i ‘lordazzi’, ovvero cittadini incivili che lasciano buste di spazzatura dove gli pare.

Con il seguente post, il vicesindaco Armando Neri spiega come è stato possibile (attraverso una ricarica telefonica) risalire ad uno dei purtroppo tanti reggini che non rispetta se stesso e la sua città.

“Tolleranza zero per i trasgressori. L’abbiamo detto, lo abbiamo fatto e non ci fermeremo qui.

Stiamo aprendo le buste.

Faremo sanzioni e segnalazioni alle autorità competenti.

Guardate qui, ad esempio.

Stamattina insieme all’ispettore ambientale di Avr abbiamo lavorato per strada. Aprendo le buste abbiamo trovato lo scontrino di una ricarica telefonica, con tanto di numero di cellulare. Sono indeciso se chiamarlo, ma finirei per inveirgli contro, perchè non tollero davvero certi comportamenti, per indole ed educazione ricevuta.

La Polizia Municipale e le autorità competenti risaliranno all’autore dell’abbandono abusivo di spazzatura, che credo si pentirà di aver sporcato la nostra bellissima Città.”

#manonsivergognano?