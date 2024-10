La bellezza di essere uniche: ecco i gioielli Ilaria Speranza Collections

Sentirsi bella e unica non è forse il desiderio di ogni donna? E cosa può renderci tali più di un gioiello creato appositamente per noi?

Orecchini, bracciali, collane dalle linee geometriche, ma anche morbide e sinuose create per diventare parte della persona che li indossa. ‘Ilaria Speranza Collections‘, ormai famose in città, sono linee di accessori artigianali, ideati e creati dalle sapienti mani di una giovane reggina che, credendo fermamente nelle sue capacità, è riuscita a dar vita ad un marchio ‘speciale’.

Ilaria Speranza è, infatti, un brand di gioielli e accessori artigianali made in Italy. Ogni creazione è ideata per illuminare ed esaltare la bellezza di chi le indossa. Sarà per il design innovativo o per le sofisticate tecniche di lavorazione, o ancora per lo stile unico ed inconfondibile, ma gli accessori IESSE hanno conquistato tutte.

“Cos’è per me IESSE? È qualcosa da coltivare giorno dopo giorno, Qualcosa per cui vale la pena provare, un sogno che non meritava di rimanere in un cassetto”.

Ilaria insieme alle sorelle Sara e Giulia, rispettivamente digital manager e graphic design di IESSE, sono un esempio lampante di come sia possibile fare impresa a Reggio Calabria. Idee valide ed innovative, supportate da un animo combattivo e tanta, tanta forza di volontà possono condurre veramente lontano un’attività. E così è stato per Ilaria speranza che, con il tempo, è riuscita ad affermare sempre più il suo brand divenendo popolare sui social.

E’ qui che avvengono inizialmente le vendite, ma la vera anima del brand è il laboratorio di via Bruno Buozzi, in cui di solito Ilaria riceve su appuntamento per creare i gioielli di cui, dopo, non saprete più fare a meno. In questo piccolo studio del centro di Reggio Calabria avviene una vera e propria magia. I materiali attentamente selezionati dalla designer di gioielli si trasformano in capolavori che renderanno perfette le vostre giornate. Non bisogna, per forza, aspettare un’occasione importante per indossare un accessorio particolare.

In occasione delle festività natalizie, Ilaria decide di invitare i reggini nel suo studio, solitamente aperto esclusivamente su appuntamento, per vedere e toccare con mano le creazioni che vi hanno incuriosito e conquistato.

Natale è un giorno perfetto per ricordare quanto bello sia sentirsi inconfondibili. Regala una piccola gioia, con i gioielli IESSE puoi ricordare a chi vuoi bene che ogni giorno può essere un’occasione per risplendere!

COMMUNITY IS WOMEN

La cura dedicata a Facebook ed Instagram ha permesso alla giovane imprenditrice di creare un contatto diretto con la community delle IS Women. Ogni cliente diventa testimonial dei valori del brand, mostrando come i suoi IESSE impreziosiscono l’outfit e la rendono impeccabile e sicure di sè in ogni occasione!

Ogni collezione è progettata da Ilaria, designer e proprietaria dell’azienda, con creatività e passione. L’obiettivo è quello di seguire un percorso di crescita basato su ricerca continua, avanguardia e cura dei dettagli, mantenendo l’artigianalità e la riconoscibilità del proprio marchio.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Sei alla ricerca di idee regalo perfette per Natale e vuoi scoprire le Ilaria Speranza Collections?

Visita il laboratorio di via Bruno Buozzi, 10/C.

Sfoglia il catalogo

Instagram

Facebook