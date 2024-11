Ilaria Speranza: la pallavolo, una scuola di vita

di Nicla Rodà – Secondo sport più praticato in Italia dopo il calcio, la pallavolo non ha limiti di età e apporta molti benefici a chi la pratica sia sul fisico che sull’umore: stimola la mente, coinvolge tutti i muscoli e favorisce la socializzazione.

Ma la pallavolo prima di tutto è una scuola di vita: per formare e migliorare il proprio carattere e la propria personalità, per insegnare a far gruppo e collaborare insieme.

Citynow.it intervista la Capitana della Golem Volley Palmi “Ilaria Speranza” che quest’ anno per la prima volta debutterà nel campionato di A2 Nazionale:

“Ho iniziato a giocare a pallavolo fin da piccola , i miei genitori erano già giocatori di basket e pallavolo motivo per il quale sono cresciuta in palestra. Mi sono avvicinata a questo sport all’età di due/tre anni e crescendo ho iniziato a praticarlo in maniera più seria. Solitamente si inizia quando se ne hanno otto nei Centri di addestramento sportivi, dove non si fa solo sport ma anche attività che migliorano la postura, la mobilità articolare, rafforzando tutte le capacità coordinative e condizionali che sono alla base del movimento, tutte caratteristiche che portano il bambino a crescere bene dal punto di vista fisico”.

La giocatrice racconta della sua esperienza in prima persona:

“Secondo me, soprattutto per la pallavolo, è importante una adeguata preparazione fisica indispensabile sia a livello amatoriale che a livello agonistico. Noi iniziamo il campionato con una preparazione fisica, fondamentale per poter prevenire gli infortuni (importante dal punto di vista della prevenzione). Si lavora, infatti, sulle articolazioni, sui muscoli e sull’elasticità. Una buona preparazione consente di migliorar la prestazione da diversi punti di vista: fisico, esplosività ed elevazione. Se alternata a fasi di corpo libero, di resistenza e di pesi, ti permette di avere degli ottimi risultati anche sul campo. Per quanto riguarda la parte pesistica, solitamente, durante la preparazione si ha un maggior numero di sedute che diminuiscono fino a circa due sedute a settimana accostate ad un certo tipo di allenamento in palestra con una parte di prevenzione dell’articolazione soprattutto della spalla, (parte che si usa maggiormente), delle ginocchia e delle caviglie che subiscono i traumi più frequenti”.

“ In base alla mia esperienza la fase di stretching è fondamentale. Nel corso di questi anni ho riscontrato dei problemi di schiena ed ho capito l’importanza che riveste assumere una corretta postura. Ed infatti un buon riscaldamento prima di iniziare l’allenamento vero e proprio deve comprendere lo svolgimento di esercizi posturali e di respirazione al fine di tenere la colonna rilassata”.

La capitana continua l’intervista spiegandoci il valore e l’importanza di praticare uno sport di squadra:

“In Italia, a livello femminile, la pallavolo è lo sport di squadra per eccellenza. Sicuramente vivere all’ interno di una squadra fin da piccola aiuta a crescere personalmente, a socializzare ed a sviluppare lo spirito di gruppo.

Il legame che si crea con le compagne di squadra è unico. L’ interesse è collettivo, per cui ciò che si vuole raggiungere è proprio questo: risolvere dei problemi durante l’anno per raggiungere un obiettivo comune, come quello che è accaduto quest’anno con la promozione. Quindi nel momento in cui una squadra capisce che lo scopo è uno è proprio a quel punto che tutti portano un qualcosa alla collettività.

Tutte le mie amicizie migliori sono nate dalla pallavolo e sono quelle che sono veramente durate nel tempo.

Questo perché la pallavolo è uno sport che forma il fisico ma anche e soprattutto la personalità, aiutando a comprendere quali siano i pregi da valorizzare e quali invece i difetti da migliorare nelle relazioni con gli altri sia fuori che all’interno del campo da gioco.

Lo sport è indubbiamente la migliore scuola di vita che si possa avere”.

In conclusione la giocatrice ci parla dell’importanza dell’ alimentazione per chi pratica questo sport:

“ Ovviamente da associare alla parte fisica va curata anche la parte alimentare , la cosiddetta “alimentazione dello sportivo”. Sicuramente delle sane abitudini influenzano la prestazione positivamente: si avrà una miglior capacità di recupero ed una miglior capacità di resistenza evitando così l’affaticamento durante l’attività”.

Ilaria Speranza e la sua squadra riprenderanno gli allenamenti il prossimo lunedì.

Citynow.it si congratula con la capitana e tutta la Golem Volley Palmi per l’ottimo risultato raggiunto, dopo la Medinex nessuna squadra nella provincia di Reggio Calabria aveva raggiunto questa categoria.