Covid e immunità di gregge: la previsione per la Calabria

Immunità di gregge, è questo il prossimo step nella battaglia contro il Covid-19. A distanza di qualche mese dall'inizio della campagna vaccinale, l'Italia può iniziare a tirare le somme per la tanto attesa immunizzazione della popolazione. La soglia fissata per l’obbiettivo è del 70%. Il Corriere della Sera, attingendo ai dati delle Regioni ha pubblicato una proiezione di quando dovrebbe raggiungere l'immunità ogni territorio. Anche per la Calabria c'è una data che non sembra poi così lontana.

Immunità di gregge: la proiezione per Regione

Quando 7 cittadini su 10 saranno vaccinati si raggiungerà l'immunità di gregge. L’Italia, che in questi giorni vede la campagna procedere a ritmo serrato, potrebbe raggiungere l'ambito traguardo prima di quanto sperato. Vista, però, la differenza di somministrazioni e popolazione, le Regioni non andranno di pari passo.

Secondo il Corriere della Sera c'è chi raggiungerà l'immunità di gregge già a fine agosto e chi, invece, dovrà attendere metà settembre. Da nord a sud, però, l'obiettivo è sempre più vicino.

Secondo i dati degli ultimi 7 giorni, Campania, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Molise e Lazio sono le regioni che stanno procedendo a ritmo più veloce. Se si dovesse continuare su questa strade, queste Regioni potrebbero raggiungere l’immunità di gregge già da fine agosto, mentre altre dovranno attendere la metà di settembre.

Lombardia: immunità di gregge il 24 agosto;

Veneto: immunità di gregge il 20 settembre;

Campania: immunità di gregge il 20 agosto;

Emilia-Romagna: immunità di gregge il 21 settembre;

Piemonte: immunità di gregge il 22 settembre;

Lazio: immunità di gregge il 30 agosto;

Puglia: immunità di gregge il 26 agosto;

Toscana: immunità di gregge il 14 settembre;

Sicilia: immunità di gregge il 3 settembre;

Friuli Venezia Giulia: immunità di gregge il 3 settembre;

Marche: immunità di gregge il 4 settembre;

Liguria: immunità di gregge il 11 settembre;

Abruzzo: immunità di gregge il 24 agosto;

P.A. Bolzano: immunità di gregge il 9 settembre;

Calabria: immunità di gregge il 16 settembre;

Sardegna: immunità di gregge il 11 settembre;

Umbria: immunità di gregge il 12 settembre;

P.A. Trento: immunità di gregge il 4 ottobre;

Basilicata: immunità di gregge l’1 settembre;

Molise: immunità di gregge il 29 agosto;

Valle d’Aosta: immunità di gregge il 10 settembre.

Anche il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, nelle scorse ore ha detto di credere che si possa arrivare concretamente all’80% di immunità entro la metà settembre.