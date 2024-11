Imola batte Viola 75-72

Al PalaRuggi finisce 75-72 per Imola. La squadra di casa orfana del forte Perry non smentisce le attese e si presenta agguerrita davanti agli uomini di coach Benedetto. Primo parziale tutto per Imola che non sbaglia niente e firma la frazione con un perentorio 28-11. La Viola cerca di reagire e ci riesce accorciando il pesante gap portandosi a – 8. Ma non basta per agguantare il quarto, finisce 37 a 29 per gli uomini di Ticchi. I neroarancio adesso creano tanto ma Prato e soci non perdono concentrazione e fanno propria anche la terza frazione (53/47). Durante l’ultima frazione i reggini arrivano a -1 e a pochi minuti dalla fine sono addirittura in vantaggio. Decisivo il fattore campo, i tifosi di Imola trascinano il team alla vittoria per 75-72. “Anche oggi – ha dichiarato a fine gara coach Giovanni Benedetto – abbiamo avuto l’occasione di chiudere la partita a nostro vantaggio e non ci siamo riusciti. Dopo un avvio deludente avevamo ripreso in mano la gara, ma la troppa fretta di concludere ci ha giocato un brutto scherzo. Abbiamo iniziato l’incontro molto male – ha continuato – mentre loro hanno subito segnato canestri importanti dalla lunga distanza, portandosi sul +20. Nel terzo quarto abbiamo impostato sul parquet qualche piccolo ‘trucco tattico’; così facendo abbiamo tolto ai padroni di casa delle certezze e noi siamo riusciti a diminuire lo svantaggio. Negli ultimi minuti eravamo andati anche in vantaggio e abbiamo avuto l’occasione di chiudere la gara, ma purtroppo, come detto, non ci siamo riusciti. Abbiamo comunque difeso bene ma siamo stati autori anche di errori banali. C’è amarezza – ha concluso l’allenatore neroarancio – per non essere riusciti a finalizzare quello che di buono abbiamo saputo costruire negli ultimi due quarti”.Imola – Viola Basket: 75-72 (28-11; 37-29; 53-47; 75-72)Imola: Sedioli, Bushati 14, De Nicolao 4, Maganza 10, Prato 15, Bartolucci 7, Anderson 10, Guazzaloca, Hassan 15, Preti. All. Ticchi.Viola Basket: Deloach 17, Casini 13, Azzaro, Rezzano 6, Lupusor, Rossi 5, De Meo, Rush 22, Spera 1, Ammannato 8 . All. Benedetto.Arbitri: Galasso di Siena, Radaelli di Rho (MI) e Perciavalle di Grugliasco (TO)Ufficio Stampa Viola Basket