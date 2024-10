“Imparare attraverso l’arte”, il progetto di Nik Spatari per il MuSaBa

Tempo di innovazione al MuSaBa, il Parco Museo Laboratorio Santa Barbara situato a Mammola, nel cuore della nostra bellissima regione.

“Imparare attraverso l’arte” nasce come progetto annuale finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione della creatività giovanile nel campo della sperimentazione e della ricerca. Dal 1970, il programma ha ispirato studenti di ogni genere ad esplorare e ad imparare mediante la pratica dell’arte.

Nello straordinario museo all’aperto le tecniche antiche si fondono con progetti ed idee contemporanee, creando un ponte tra passato e presente. L’immagine che Nik Spatari e Hiske Maas rimandano al mondo è, da sempre, quella di un’arte al di sopra delle righe.

Per questo il MuSaBa offre l’opportunità di lavorare con l’artista Nik Spatari ed i suoi assistenti alla realizzazione di piccoli pannelli in mosaico, tramite la composizione tecnica di frammenti di ceramica colorata. Per spingere i ragazzi ad appassionarsi ancora all’arte e per riportare alla gloria il patrimonio calabrese unico al mondo.

Alcuni tra i lavori realizzati verranno affissi nel “Camaleonte”, offrendo agli allievi l’opportunità di esporre i loro lavori d’arte in un museo, fornendo un concreto esempio di metodo dell’arte musiva e presentando al pubblico i lavori realizzati mediante i programmi educativi del MuSaBa.

Un’iniziativa vincente pensata e costruita per avvicinare le scuole del territorio al Parco Santa Barbara.

