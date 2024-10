Impresentabili Calabria, Santelli: ‘Raffa e Tallini politici puliti. Forza Italia non si fa intimidire’

Ad affermarlo è la candidata alla presidenza della Regione Calabria. La lista degli ‘Impresentabili‘ riguardante le due elezioni prossime al voto esposta da Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha creato non poco scalpore. E così l’attuale portavoce del centrodestra al Sud Italia ha replicato:

“Tallini e Raffa Hanno ricoperto con onore e dignità le cariche pubbliche a cui sono stati chiamati negli anni, senza mai essere stati nemmeno sfiorati da sospetti e accuse. Oggi – scrive Jole Santelli in una nota – si stanno difendendo con compostezza e fiducia in giudizi che li vedono coinvolti in situazioni che appaiono francamente marginali e che non avranno difficoltà a chiarire davanti al giudice terzo”.