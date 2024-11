Reggio: in arrivo più di 150 tra nuovi cestini e portacenere

«Inizierà nelle prossime settimane il montaggio dei nuovi arredi urbani sul Lungomare Falcomatà e sul Corso Vittorio Emanuele. Nella giornata di oggi è stato recapitato il primo carico di materiale che sarà installato già nei prossimi giorni». A darne notizia è stato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti che nella giornata di oggi ha dato il via alle operazioni per l’apposizione dei cestini e dei portacenere nell’area del Lungomare cittadino. Nelle prossime settimane, quando la dotazione sarà completa, si ultimeranno le installazioni dei nuovi arredi.

«Dopo l’operazione di riqualificazione del Lungomare – ha dichiarato l’Assessore – la pulizia delle aiuole e del verde pubblico, il rilancio del progetto Adotta il Verde, la riqualificazione dei marmi e dei marciapiedi e la pulitura dei muri dagli insulsi graffiti che li ricoprivano, completiamo l’opera con l’apposizione dei nuovi arredi, cestini e portacenere, che ci consentiranno di tenere pulita l’area».

«In totale saranno più di 150 i nuovi arredi che andranno a sostituire i vecchi cestini – ha spiegato ancora l’Assessore – che saranno in parte ristrutturati e riposizionati in altre aree nelle zone sud e nord della città. Proseguiamo l’opera di rigenerazione del tessuto urbano, fortemente voluta dal Sindaco Falcomatà, su tutta l’area del centro cittadino che si presenta alla stagione estiva in tutto il suo splendore, pronta ad accogliere migliaia di turisti che anche quest’anno affolleranno la nostra bella città».