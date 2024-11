In campo per la vita: Bocale Calcio e ADMO insieme per l’intero campionato.

“In campo per la vita”. Questo lo slogan scelto dal Bocale e l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) in vista della stagione sportiva 2014/15. Una partnership fortemente voluta da entrambe le parti per consolidare un rapporto nato un paio di mesi fa.Per la stagione alle porte, il Bocale Calcio porterà in giro per la Calabria il nome dell’ADMO che sarà presente sulla maglia ufficiale. L’obiettivo è di aprire le porte dell’associazione a nuovi donatori. I valori comuni condivisi dall’ADMO e dal Bocale guideranno l’intero campionato biancorosso.La partnership sarà suggellata con una conferenza stampa prevista per sabato 9 agosto alle ore 10 presso la sala “Biblioteca” della Provincia di Reggio Calabria dove parteciperanno Antonio Preteroti Responsabile ADMO Rc, il Dott. Giuseppe Console dirigente medico CTMO e resp. Medico ADMO, la Dott.ssa Franca Ronco F.F. Primario ematologia, la Dott.ssa Pina Romeo Resp. Registro regionale donatori midollo osseo, Antonio Sapone Presidente Bocale Calcio 1983 e Filippo Cogliandro Presidente Onorario Bocale Calcio 1983. Durante l’incontro, i medici presenti illustreranno l’attività dell’associazione dall’arrivo di un nuovo donatore alla donazione stessa. Per l’occasione sarà presentata la campagna abbonamenti “socio sostenitore” del Bocale. L’incontro sarà moderato da Giuseppe Praticò responsabile comunicazione Bocale.