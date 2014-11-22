Inaugurata la mostra fotografica “La rinascita degli angeli”

Oggi, 22 novembre 2014, presso l’Aula Magna dell’ITT “Panella-Vallauri, è stata inaugurata e presentata alle studentesse dell’istituto, la mostra fotografica dal titolo “La rinascita degli Angeli”. Le fotografie raccontano di bellezza, ma anche di sofferenze e sopraffazioni. Quelle violenze che spesso si verificano tra le mura domestiche e che hanno prodotto, nei primi mesi di quest’anno, già 173 morti per femminicidioLe fotografie, presentate al pubblico, sono state realizzate da Elena Pontari della classe 3AH dell’Indirizzo di Chimica. I soggetti delle stesse, spesso alunne e alunni della scuola.

All’iniziativa risultavano presenti la DS dell’Istituto “Panella-Vallauri”, prof.ssa Anna Nucera e Luciana Bova e Annamaria Trondoli del Collettivo AutonoMIA.Le presenti si sono date appuntamento il 25 novembre alle 17:30, davanti al teatro Cilea per un’iniziativa, da realizzare in modo congiunto, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza degli uomini sulle donne”. Proprio in questa circostanza verrà presentata al pubblico, all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio, la mostra fotografica realizzata dalle alunne.

La mostra fotografica delle ragazze dell’ITT “Panella-Vallauri” diventerà itinerante, verrà, infatti, utilizzata in iniziative analoghe a quella prevista per il 25 novembre, nelle realtà di Cinquefrondi, Nicotera, Palmi e San Luca.