Inaugurato il Murales dell’Hospice. L’illustratrice Giusy Morabito: “Un’opera in continua evoluzione”

di Vincenzo Comi – ‘L’albero della vita è il simbolo dell’accoglienza e del valore dell’esistenza vissuta assieme e condivisa, perché il Talento che ognuno possiede diventi dono prezioso per tutti.”

Recita così la frase scelta dallo staff dell’Hospice ‘Via delle stelle’ di Reggio Calabria per presentare l’iniziativa di sensibilizzazione e promozione delle cure palliative “L’albero della vita”.

Già nel mese di dicembre, per avviare il percorso di crescita e condivisione, è stato piantato l’albero di ulivo nel giardino dell’Hospice. Nella mattinata di lunedì si è vissuto un altro momento condiviso dai familiari dei pazienti, dai volontari, dagli operatori dell’equipe di cura e da tutti coloro che seguono con interesse ed affetto la fondazione ‘Via delle Stelle’.

Alla presenza di numerosi ospiti è stato inaugurato il murales ‘L’albero della vita’, realizzato dall’illustratrice reggina Giusy Morabito, che avvolge il muro d’ingresso ai reparti e che rappresenta un’opera in continuo mutamento. Un albero imponente e maestoso che, nonostante le sue dimensioni, sembra muoversi delicatamente così da avvolgere con i suoi rami sinuosi l’intera struttura.

“Ringrazio tutte le persone che credono nel nostro lavoro e che ci sostengono quotidianamente condividendo le proprie passioni e professionalità – spiega il presidente della Fondazione ‘Via delle Stelle’ dott. Vincenzo Trapani Lombardo – Le iniziative legate all’albero della vita hanno un significato profondo perché la vita è alla base di ogni nostra attività. In alcuni momenti del nostro percorso, specialmente nel momento finale, è molto importante curare la qualità della vita stessa. Abbiamo bisogno, oltre che delle risorse economiche che scarseggiano, soprattutto dei volontari. In questi giorni stiamo lavorando ad una rivista trimestrale che presto verrà presentata e pubblicata grazie al supporto di giornalisti e grafici volontari che prestano il proprio ingegno ed entusiasmo. Siamo convinti – conclude il presidente Trapani – che ciò che stiamo realizzando all’interno di questa struttura sia un percorso in continua crescita. La nostra forza non è politica né economica. La nostra forza è solo una: quella delle idee.”

L’evento di inaugurazione è stato preceduto dall’esibizione ed intrattenimento musicale a cura di Ludowika Tripodi e Cristina Caridi che ha ricordato come non a caso “le persone che lavorano all’Hospice vengono chiamate ‘gli angeli della città’. La forza e l’entusiasmo che trasmettono sono meritori. Prestare il proprio talento ed essere coinvolti in progetti come quello di oggi mi gratifica e mi onora.”

L’albero della vita, realizzato dall’illustratrice Giusy Morabito verrà modificato nel tempo attraverso l’applicazione delle ‘foglie di talento’ di tutti coloro che vorranno partecipare alla crescita dell’Hospice.

“L’albero della vita creato all’interno dell’Hospice è e sarà un’opera in continua evoluzione – spiega l’artista Giusy Morabito – Nel dipinto nulla è definitivo. Con l’aiuto degli ospiti e degli amici della struttura, l’albero crescerà ed evolverà attraverso l’integrazione delle foglie del talento che arricchiranno la pianta. E’ un vero e proprio albero che cresce così come avviene in natura. Ho creato solo la base di un percorso artistico nel quale i pazienti dovranno interagire.”