Inaugurazione bike sharing Falcomatà: “Reggini, usiamolo tutti insieme”

Percorrere le vie più belle in bicicletta, assaporare l’aria fresca e l’odore del mare, da oggi è possibile grazie al bike sharing messo a disposizione dei cittadini dall’Amministrazione Comunale. Tante le stazioni installate in punti strategici di Reggio, tra questi quella del porto dove, questa mattina, è cominciata la “pedalata” delle istituzioni.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà presenta il nuovo servizio attivo da oggi a Reggio Calabria.

“Questo è uno dei tasselli della mobilità sostenibile che stiamo portando avanti come amministrazione e anche per questo risultato ringrazio l’Assessore Marino che ha lavorato su questo aspetto e i risultati cominciano a vedersi.

Adesso il nostro compito è quello di farlo entrare nella quotidianità dei reggini. Ciò che dobbiamo fare, tutti insieme, è far si che questo servizio oltre che esserci, venga utilizzato e sfruttato al meglio non solo da turisti e pendolari che arrivano ogni giorni in città, ma soprattutto dai reggini.

L’idea è quella di rendere maggiormente attrattivo l’abbonamento annuale. Nel momento in cui noi riusciamo a raggiungere l’obiettivo per la gran parte dell’anno a Reggio Calabria ci si può spostare in bici, tranne in particolari giornate di freddo o pioggia.

Ogni tanto ci dimentichiamo delle bellezze della nostra città, il bike sharing è un nuovo modo per riscoprirle”.