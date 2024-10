Inaugurazione servizio bike sharing, Latella: “Un nuovo modo di vivere Reggio” – VIDEO

Il servizio di bike sharing a Reggio Calabria è finalmente attivo. L’inaugurazione, avvenuta pochi istanti fa, segna una svolta nella città dello Stretto che, fino ad oggi, non aveva mai potuto usufruire di un simile vantaggio.

Percorrere le vie più belle in bicicletta, assaporare l’aria fresca e l’odore del mare, da oggi è possibile grazie al bike sharing messo a disposizione dei cittadini dall’Amministrazione Comunale. Tante le stazioni installate in punti strategici di Reggio, tra questi quella del porto dove, questa mattina, è cominciata la “pedalata” delle istituzioni.

Presente al taglio del nastro del bike sharing anche l’Assessore al turismo ed allo sport Giovanni Latella che, ai microfoni di CityNow, afferma:

“Il bike sharing è un’opportunità per tutti i cittadini di Reggio Calabria per spostarsi in bicicletta, in maniera veloce da una parte all’altra della città, ed allo stesso tempo fare attività sportiva”.