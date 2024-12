Inaugurazione Gallico-Gambarie, Minasi: ‘Svolta storica per Reggio’

“Una giornata storica per Reggio e la sua provincia, che chiude un’epoca durata quarant’anni e ne apre un’altra, per un nuovo futuro. Un evento emozionante che ci riempie di gioia, nella certezza che sarà il punto di partenza per una crescita attesa da lunghissimo tempo!”

La Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta così l’inaugurazione della Gallico-Gambarie, alla cui cerimonia non ha potuto prender parte a causa di impegni fuori sede.

Leggi anche

L’importanza della Gallico-Gambarie per Reggio e l’Aspromonte

“Sono molto dispiaciuta di non aver potuto presenziare a un momento così importante – dice la Senatrice – che non solo ha segnato la fine di una storia appunto quarantennale, segnando una vera svolta nei collegamenti tra la città di Reggio e l’Aspromonte, ma rappresenta la realizzazione di un progetto in cui l’Amministrazione di centrodestra ha creduto sempre fermamente e che l’aveva infatti finanziato.

Leggi anche

Abbiamo sempre ritenuto che quest’opera sia un’infrastruttura fondamentale per la vallata del Gallico – aggiunge Minasi – poter percorrere in una ventina di minuti il tragitto dal mare alla montagna significa creare un’offerta anche turistica unica al mondo, oltre che facilitare la vita delle persone che abitano su quei territori e avvicinarle alla città. Un’opera quindi grandiosa di cui non possiamo che essere fieri e felici“.

Leggi anche

Congratulazioni al Sindaco Falcomatà

“Mi congratulo – prosegue – con il Sindaco Falcomatà, che ha dunque portato finalmente a compimento l’arteria che avevamo iniziato noi, comprendendo quanto siano necessarie, soprattutto in certi contesti, le grandi opere“.

Leggi anche

Un’attenzione speciale per il Sud

“Tutti i governi – sottolinea ancora Minasi – finora si sono concentrati sugli investimenti al nord, adesso invece, il ministro Salvini ha capito l’importanza di investire anche al Sud, sul quale sta veicolando enormi flussi di finanziamenti, perché, come ha detto il Sindaco, è vero che “le strade e le infrastrutture uniscono“ ed è proprio ciò che con Salvini questo governo sta facendo.