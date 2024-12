GA-GA, Catalfamo: ‘Sfida vinta, ecco perchè arriva a Podargoni, adesso il 4° e 5° lotto’

Il sogno durato 40 anni diventa realtà. Diverse generazioni, per decenni hanno immaginato la nuova strada che, dal mare alla montagna, avrebbe portato fin dentro l’Aspromonte. Adesso, con l’inaugurazione e l’apertura del terzo lotto della GA–GA (Gallico–Gambarie), finalmente, quel tratto è davvero percorribile.

Nella giornata di ieri, caratterizzata da pioggia e maltempo, ai margini di una cerimonia tutt’altro che agevole, si sono alternati gli interventi istituzionali, prima dell’on. Francesco Cannizzaro, poi del prefetto Clara Vaccaro, dell’on. Nicola Irto e infine del primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Tra i tanti protagonisti politici e tecnici che hanno inciso positivamente negli anni per la creazione della GA-GA c’è anche l’ing. Domenica Catalfamo, dirigente della Metro City e già assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria.

“Il tratto inaugurato domenica è una parte dell’opera di cui si sente parlare da 40 anni. E’ stato un percorso a tappe. Il tratto del terzo lotto ci porterà da Calanna fino a Podargoni – ha spiegato la dott.ssa Catalfamo – Non è un’opera pubblica qualsiasi, è vero è durata tanto, otto anni. Ma se pensiamo che c’è stato un Covid in mezzo e un alluvione devastante nel 2018, gli anni non sono poi così tanti”.

La dott.ssa Catalfamo, responsabile del procedimento, ha svolto un ruolo decisivo a livello tecnico e amministrativo nonchè politico. Un lavoro incessante svolto spesso dietro le quinte. La dirigente alla Città Metropolitana.

Non è stato per nulla facile, tra diatribe e cambi di amministrazione, gestire una sfida, professionale e politica, così complessa e ad oggi vinta.

Una strada che unisce mare e montagna. Un collegamento condiviso dalle forze politiche, Comunità Europea, Governo Centrale, Regione Calabria, Città Metropolitana e Comune.

L’attuale GA–GA però non porta, come noto, fino al paese di Gambarie, ma arriva fino a Podargoni. L’ing. Catalfamo spiega il perchè:

“La GA-GA arriva esattamente fino al punto di ingresso al Parco Nazionale d’Aspromonte – ha spiegato nel corso dell’ultima puntata di Live Break – perchè al suo interno alcuni tipi di infrastrutture non sono consentite. Nulla è stato lasciato al caso e sono state fatte moltissime valutazioni. Ricordiamo come ai 19 km di curve adesso ci saranno solo 4 km di strada a scorrimento veloce. L’alternativa di procedere oltre era stata presa in considerazione ma dentro il Parco non era possibile entrare con una strada a scorrimento veloce. Sarebbe comunque stata molto complessa la realizzazione viste le pendenze e i costi di realizzazione. Da Podargoni in poi ci sarà una mobilità dolce e lenta di soli 5 chilometri così come avviene altrove in tutte le altre strade di penetrazione di montagna”.