Apertura GA-GA, Princi: ‘Gambarie più vicina, vince la coesione’

Dopo anni di attese e lavori finalmente è stato inaugurato il terzo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. La deputata europea Giusy Princi, presente alla cerimonia ed al “taglio del nastro”, ha commentato così la realizzazione di un’opera fondamentale per il territorio reggino.

“Un’opera che valorizzerà i territori collinari e montani della provincia di Reggio Calabria, offrendo nuove opportunità di sviluppo per i Comuni dell’entroterra, con conseguente ripopolamento di queste aree. Sarà possibile lavorare in città e allo stesso tempo vivere immersi nella natura. Un’infrastruttura strategica per migliorare i collegamenti e ridurre i tempi di percorrenza, ma anche un volano di sviluppo economico, sociale e turistico per l’intera Calabria. Un’opera destinata a lasciare il segno nella storia della nostra Regione”.