Inaugurazione Gallico-Gambarie, gruppo R.E.D.: ‘Vittoria dei territori e della buona politica’

"Una risposta concreta per tutti i cittadini della Vallata del Gallico che in questo modo potranno collegarsi dal mare alla montagna in meno di 15 minuti" la nota dei consiglieri

“L’apertura della nuova strada di collegamento a scorrimento veloce, Gallico-Gambarie è una vittoria dei territori e della buona politica ed una risposta concreta per tutti i cittadini della Vallata del Gallico che in questo modo potranno collegarsi dal mare alla montagna in meno di 15 minuti”.

Queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

Una strategia contro lo spopolamento del territorio

“Questa infrastruttura stradale importante e strategica – proseguono gli esponenti del gruppo R.E.D – rientra dentro una logica a cui da tempo stiamo lavorando come movimento politico ed ovvero quella di evitare lo spopolamento dei nostri territori con opportunità di sviluppo e collegamenti rapidi in modo tale da stimolare e rilanciare progetti di valorizzazione, riqualificazione e sviluppo per l’intero comprensorio aspromontano e metropolitano con la sinergia necessaria tra tutti gli enti locali”.

Identità metropolitana e rilancio turistico

