Inaugurazione GA-GA, Cannizzaro: ‘Oggi è la festa di Reggio e della Calabria’

Sono queste le parole con cui l’onorevole Francesco Cannizzaro ha aperto la cerimonia di inaugurazione del terzo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie.

Sollecitato dalla stampa locale, l’onorevole Cannizzaro ha parlato anche del futuro di una strada molto importante per tutto il territorio calabrese, la Statate 106:

“Se n’è parlato per anni – ha ricordato il deputato reggino. Fortunatamente, questo governo regionale se ne sta occupando, insieme alla deputazione parlamentare. Siamo, infatti, riusciti ad ottenere 3 miliardi e mezzo di euro che andranno a contribuire al rifacimento di quella che conosciamo come “la strada della morte”. Tutti insieme, adesso, dobbiamo incalzare il Governo per ottenere altri fondi per poterla, finalmente, completare. La SS 160 è un obiettivo di tutti. Sono convinto che con la sinergia istituzionale riusciremo a destinare altre risorse. Non è detto che non avremo sorprese anche in questa manovra”.