Inaugurazione GA-GA, Versace: ‘Opera senza colore politico che appartiene al territorio’

In occasione dell’inaugurazione del Terzo Lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha rilasciato importanti dichiarazioni a CityNow, sottolineando il lungo e complesso percorso che ha portato al completamento dell’opera.

"Un'opera che non ha colore politico. Mi piace ricordare che nel 2020 la Gallico-Gambarie aveva 58 milioni di riserve da parte della ditta, un cantiere fermo e nulla lasciava presagire che l'opera si sarebbe potuta completare e in così poco tempo. Un dato che non è stato sottolineato, finora, dai diversi attori che, in questi anni, sono intervenuti nel dibattito, ma che è di fondamentale importanza" ha rimarcato.

Versace ha evidenziato gli sforzi fatti per superare gli ostacoli che bloccavano il progetto, raggiungendo un accordo vantaggioso per l’intero territorio:

“Il lavoro fatto per far ripartire i lavori della GaGa non è stato per nulla semplice e si è concluso con una consesuale definitiva di 12 milioni di economie (9+3). Un risultato di natura diplomatica, amministrativa, politica. Oggi siamo qui ad inaugurare l’opera, che non appartiene ad uno o alcuni, ma è un’opera del territorio”.

Il vicesindaco ha poi posto l’accento sull’importanza di evitare che opere pubbliche restino incompiute per decenni:

“Dovremmo prendere spunto da questo risultato per ricordarci che un’opera pubblica non si può chiudere per 40 anni. Ce l’abbiamo messa tutta. Sono stati tanti i sopralluoghi fatti, con l’ingegnere Benestare, un monitoraggio costante. Questo deve essere lo spirito degli amministratori: quando le cose non vanno bene, provare a trovare la soluzione. Vale ovviamente sia per le grandi che per le piccole opere”.

La cerimonia di inaugurazione, che si terrà presso la rotatoria di Mulini di Calanna, non appena il maltempo lo consentirà, rappresenta un momento di grande soddisfazione per la comunità metropolitana, confermando l’importanza della collaborazione e della determinazione nel portare a termine progetti strategici per il territorio.